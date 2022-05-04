Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Konoba" versetzt seine Gäste direkt nach Dalmatien

Kabel Eins
Folge vom 04.05.2022
Das "Konoba" versetzt seine Gäste direkt nach Dalmatien

Das "Konoba" versetzt seine Gäste direkt nach DalmatienJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.05.2022: Das "Konoba" versetzt seine Gäste direkt nach Dalmatien

44 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12

Halbzeit in Bielefeld! Heute begrüßt Matijas die Konkurrenz in seinem Restaurant "Konoba". Das denkmalgeschützte Gebäude liegt im Zentrum Jöllenbecks. Matijas bietet seinen Gästen eine kroatische Küche an. Besonders stolz ist er, dass seine Mutter in der Küche das Sagen hat und will mit Unterstützung des gesamten Teams die Höchstpunktzahl abgreifen!

