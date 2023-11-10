Immer neue Gerichte im "Capriccio" StuttgartJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.11.2023: Immer neue Gerichte im "Capriccio" Stuttgart
44 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 12
Das Finale findet bei Flavio im Lokal "CAPRICCIO" statt. Der gebürtige Sizilianer hat sich mit seinem Lokal auf italienische Edelfisch Gerichte spezialisiert. Mit seiner unterhaltsamen Art schafft er es, viele Gäste zu verzaubern und für sich zu gewinnen, doch kann er mit seinem Edelfisch-Konzept auch die zehn Punkte angeln?