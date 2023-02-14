Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.02.2023: MARTINIS Genusspalais
44 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12
15 Minuten nördlich von Saarbrücken liegt das kleine Örtchen Göttelborn. Hier arbeitet Christoph seit über vier Jahren als Chefkoch im Restaurant "MARTINIS". Neben einem Feinkostladen steht hier eine gehobene und mediterrane Küche auf dem Programm. Der gebürtige Saarländer legt sehr viel Wert auf Frische und große Antipasti Auswahl. Ob das Lokal in schickem Ambiente mit den Gerichten punkten kann, wird sich zeigen.