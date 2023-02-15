Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Bliesgau Scheune: Restaurant im Erlebnispark

Kabel Eins
Folge vom 15.02.2023
Bliesgau Scheune: Restaurant im Erlebnispark

Bliesgau Scheune: Restaurant im ErlebnisparkJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.02.2023: Bliesgau Scheune: Restaurant im Erlebnispark

44 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12

Heute geht's in den Erlebnispark Bliesgau. Nahe der französischen Grenze bietet Karl neben seinem Scheunenrestaurant diverse Aktivitäten wie Minigolf, Eisstockschießen und Grillhütten als Rundum-Paket für einen Ganztagesausflug an. Die kulinarische Ausrichtung ist ein Mix aus französischer und saarländischer Küche, bei dem auch die berühmte Lyoner nicht fehlen darf. Schafft er es, die Konkurrenten zu überzeugen?

