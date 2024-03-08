"Metropolitan Küche" im Lokal BalthazarJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.03.2024: "Metropolitan Küche" im Lokal Balthazar
44 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Am Finaltag in Berlin tritt Holger mit dem "Balthazar" an, das direkt am Spreeufer gelegen ist. Holger ist ein erfahrener Gastronom und die Erwartungen sind hoch und die müssen auch erfüllt werden. Behält er die Nerven und gewinnt den kulinarischen Wettkampf oder macht am Ende einer der Mitstreiter das Rennen?