Italienische Magie im Lokal "Gambero Rosso"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2023: Italienische Magie im Lokal "Gambero Rosso"
44 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12
Heute geht es zu Italienerin Giorgia nach Eibelstadt. Direkt am Yachthafen bekommt die Gastro-Konkurrenz traditionelle, gehobene und kreative Küche geboten. Die Gastgeberin möchte ihre Mitstreiter mit hochwertigen Produkten, Ambiente und Service überzeugen. Ob sie damit bei der Konkurrenz punkten kann, wird sich zeigen.