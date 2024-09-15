Alles für Veganer im "Liebling Trier"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.09.2024: Alles für Veganer im "Liebling Trier"
44 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
"Nicht Fisch, nicht Fleisch" lautet die Devise zum Wochenauftakt in Trier. Denn Koch Sebastian verzichtet im "Liebling Trier" ganz bewusst auf fleischliche Gelüste, die Karte ist dabei hauptsächlich auf Bowls und Pizza ausgerichtet. Ob die veganen Gerichte auch die überzeugten Fleischliebhaber der Runde für sich begeistern können?