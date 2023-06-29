Die beste Guacamole Deutschlands im "Guacamole"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.06.2023: Die beste Guacamole Deutschlands im "Guacamole"
Folge vom 29.06.2023
Am vorletzten Tag geht es zu Alejandro in die Regensburger Innenstadt. Er ist in Mexico-City geboren und hat dort schon mehrere Lokale betrieben. Alejandro bietet mexikanische Street Food-Klassiker an, die er selbst zubereitet und behauptet, seine Guacamole sei die beste in Deutschland. Sehen das seine Mitstreiter genauso?