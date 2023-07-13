Die "beef & glory Steakerei" ist ein Steakhaus 3.0 mit StilJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.07.2023: Die "beef & glory Steakerei" ist ein Steakhaus 3.0 mit Stil
Folge vom 13.07.2023
Am vorletzten Tag geht es zu Vlatka wieder in die Wiener Innenstadt, in den achten Bezirk. Vlatka bietet ihren Gästen in ihrem gehobenen Steakhaus Produkte von absoluter Premiumqualität im stilvollen Ambiente an. Doch eine hohe Fleischqualität allein reicht nicht für den Sieg. Wird das "beef & glory" auch anderweitig punkten?