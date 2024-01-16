Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Schnitzelliebe im "Gasthof zum Fehling"

Kabel Eins
Folge vom 16.01.2024
45 Min.
Ab 12

An Tag zwei begrüßt Inhaber und Koch Marcel F. (58) die Gäste im "Gasthof zum Fehling" in Jülich. Marcel bietet vor allem eine große Auswahl an Schnitzeln. So wurde der Gasthof seit 2021 zu einem beliebten Treffpunkt. Kann sich Marcel auch bei seinen Mitstreitern mit Schnitzeln und anderen Gerichten beliebt machen?

