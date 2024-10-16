Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 16.10.2024
44 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Mitte der Woche öffnet Sven die Türen seines Lokals "Zum Goldenen Lauch". In Kassel bietet der Koch deutsche Küche mit modernen Ideen an. Außerdem findet man in fast jedem seiner Gerichte Lauch wieder. Kennen sich alle Gastronomen genug mit der deutschen Küche aus oder wird es am Ende Diskussionen um den Lauch geben?

