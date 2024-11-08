"Amore e Gusto" - Liebe und Geschmack!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.11.2024: "Amore e Gusto" - Liebe und Geschmack!
44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Am Finaltag empfängt Restaurantinhaber und Koch Sebastian seine Mitstreiter im ländlichen Emstek. Das Lokal ist seine große Leidenschaft und daher auch der Restaurantname "Amore e Gusto", übersetzt Liebe und Geschmack. Überzeugen möchte er mit seinen mediterranen Gerichten. Ob Mike und die anderen Gastronomen diese Liebe im Essen auch schmecken können, wird sich zeigen. Am Finaltag entscheidet sich, wer den Siegerteller für sein Lokal holt.