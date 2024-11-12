Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker!" - "Das SinGold"

Kabel EinsFolge vom 12.11.2024
"Zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker!" - "Das SinGold"

"Zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker!" - "Das SinGold"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 12.11.2024: "Zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker!" - "Das SinGold"

44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Am Dienstag geht es raus aus Ulm ins 90 Kilometer entfernte Schwabmünchen. Hier lädt Rudolf, genannt "Rudi" in sein Restaurant "SinGold" ein. Rudi bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit und sein Motto lautet: zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker! Kann er sich damit den Sieg holen?

Alle verfügbaren Folgen