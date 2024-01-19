Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 19.01.2024
Zum Wochenfinale geht es nach Mönchengladbach in die "Hasenbande im Hensen" zu Josha V. (30). Doch es ist weitaus mehr als nur ein Name, die Hasenbande soll ein Lebensgefühl sein. Bier spielt hier ebenfalls eine sehr große Rolle, denn das wird hier vor Ort gebraut und die internationalen Speisen werden passend dazu ausgewählt. Kommt das auch gut bei den Mitstreitern an?

