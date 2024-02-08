Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Beeindruckende Atmosphäre im "Schuhbauers am Dom"

Kabel EinsFolge vom 08.02.2024
Beeindruckende Atmosphäre im "Schuhbauers am Dom"

Beeindruckende Atmosphäre im "Schuhbauers am Dom" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 08.02.2024: Beeindruckende Atmosphäre im "Schuhbauers am Dom"

44 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Am Donnerstag geht es für die Gastronomen nach Freising zu Benedikt in sein Lokal "Schuhbauers am Dom". Dort gibt es in einem beeindruckenden Gewölbe-Gastraum eine internationale sowie regionale moderne Küche. Kann der gelernte Koch und Metzger damit bei den anderen Gastronomen punkten?

Alle verfügbaren Folgen