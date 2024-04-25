Lieblingsgrieche Olive trifft Riesling - über 20 Jahren Familienunternehmen!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.04.2024: Lieblingsgrieche Olive trifft Riesling - über 20 Jahren Familienunternehmen!
44 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Panagiotis ist der Lieblingsgrieche. So sehen es jedenfalls seine Gäste. Er bietet ihnen griechische Klassiker, modern interpretiert und mit viel Liebe zubereitet. Ob sich Joti durch mehr als nur einen außergewöhnlichen Namen von Altbekanntem abhebt, wird sich zeigen. Werden Jotis Mitstreiter am Ende des Tages einen neuen Lieblingsgriechen haben?