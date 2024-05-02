Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ein Koch, ein Tisch, ein Kellner, ein Menü!

Kabel EinsFolge vom 02.05.2024
Ein Koch, ein Tisch, ein Kellner, ein Menü!

Ein Koch, ein Tisch, ein Kellner, ein Menü! Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 02.05.2024: Ein Koch, ein Tisch, ein Kellner, ein Menü!

44 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Heute geht es nach Rheurdt zum Restaurant "TABLE by Der Steaklieferant". Das Konzept des "TABLE" ist simpel und einprägsam: Es gibt einen Tisch für 12 Personen, einen Koch und ein Menü. Die heutigen Gastgeber Michael und Marius wollen sich den Sieg mit qualitativ hochwertigem Fleisch holen, das direkt vor dem Gast zubereitet und serviert wird. Können die beiden damit die anderen Gastronomen überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen