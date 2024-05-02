Ein Koch, ein Tisch, ein Kellner, ein Menü! Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.05.2024: Ein Koch, ein Tisch, ein Kellner, ein Menü!
44 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Heute geht es nach Rheurdt zum Restaurant "TABLE by Der Steaklieferant". Das Konzept des "TABLE" ist simpel und einprägsam: Es gibt einen Tisch für 12 Personen, einen Koch und ein Menü. Die heutigen Gastgeber Michael und Marius wollen sich den Sieg mit qualitativ hochwertigem Fleisch holen, das direkt vor dem Gast zubereitet und serviert wird. Können die beiden damit die anderen Gastronomen überzeugen?