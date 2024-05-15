Mediterrane Küche im "Zum Rössel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.05.2024: Mediterrane Küche im "Zum Rössel"
44 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Zur Wochenmitte geht es zu Apoll ins Restaurant "Zum Rössel". Eigentlich ist er hauptberuflich ADHS-Coach, doch die Liebe zur Gastronomie lässt ihn nicht los. Das kleine Lokal in Sinsheim führt er zusammen mit seiner Frau. Mediterran mit französischem Einfluss steht hier auf dem Programm. Spannend ist, dass Apoll selbst kocht, aber offen zugibt, kein Kochprofi zu sein und eher von den anderen Gastronomen lernen will.