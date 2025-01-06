"Das Löffler's" - Regionale Gerichte inmitten eines idyllischen Naturresorts!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.01.2025: "Das Löffler's" - Regionale Gerichte inmitten eines idyllischen Naturresorts!
44 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Los geht's mit der Jüngsten in der Runde: Gastgeberin Maxime ist 29 Jahre alt und verzaubert ihre Gäste mit ihrem Charme und natürlich gutem Essen! Seit Sommer 2023 führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Hendrik, einem erfahrenen Chefkoch, das Restaurant. Ihre Mitstreiter dürfen sich auf regionale Gerichte inmitten eines idyllischen Naturresorts freuen. Gelingt ihr der perfekte Wochenstart?