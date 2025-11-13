Die volle "Mosel-Packung" gibts am "Zeltinger Hof"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.11.2025: Die volle "Mosel-Packung" gibts am "Zeltinger Hof"
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Am Donnerstag geht es in den bekannten Weinort Zeltingen-Rachtig. Der "Zeltinger Hof" von Sommelier Markus steht für klassische Mosel-Gastlichkeit mit Spezialitäten wie Moselfisch, Wildgerichten und saisonalen Menüs, begleitet von erlesenen Weinen. In stilvollem Ambiente verbindet das Team Tradition mit moderner Leichtigkeit. Kann Markus mit seinem Konzept die Mitstreiter verzaubern und die Spitze erobern?