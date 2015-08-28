Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Blutige Anfänger? Keineswegs - hier werden höchstens blutige Steaks serviert

Kabel EinsFolge vom 28.08.2015
Blutige Anfänger? Keineswegs - hier werden höchstens blutige Steaks serviert

Blutige Anfänger? Keineswegs - hier werden höchstens blutige Steaks serviertJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 28.08.2015: Blutige Anfänger? Keineswegs - hier werden höchstens blutige Steaks serviert

44 Min.Folge vom 28.08.2015Ab 6

Auch heute wird es noch mal spannend, denn drei Restaurants konkurrieren um das beste Steak in Frankfurt. Doch welches Steak ist wirklich perfekt? Können die Restaurants die Garzeiten einhalten und beste Qualität liefern? Um den Titel kämpfen das moderne "Vai Vai", das klassische "Ranch and Sea" und das imposante "Druckwasserwerk". Welches Steak wird die Jury um Mike Süsser überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen