Wo gibt es Kölns besten Döner?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 25.09.2015: Wo gibt es Kölns besten Döner?
44 Min.Folge vom 25.09.2015Ab 6
Unsere Jury um Koch-Experte Andreas C. Studer sucht heute nach dem besten Döner in Köln. Am Wettkampf nehmen der traditionelle Familienbetrieb "Ökmen Kebap", der weiträumige "Kapadokya Asmali Konak" und das durchdesignte Fast-Food-Lokal "Ottoman's Kebap und Burger" teil. Wer backt sein Brot noch selbst, wo ist der Salat am frischesten und welches Fleisch gehört eigentlich auf einen Dönerspieß?