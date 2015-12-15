Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Das perfekte Weihnachtsmenü

Kabel EinsFolge vom 15.12.2015
Das perfekte Weihnachtsmenü

Das perfekte WeihnachtsmenüJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 15.12.2015: Das perfekte Weihnachtsmenü

88 Min.Folge vom 15.12.2015Ab 6

Die Profi-Köche Mike Süsser, Martin Baudrexel und Andreas Studer suchen in "Mein Lokal, Dein Lokal Spezial - Das perfekte Weihnachtsmenü" nach Deutschlands bestem Festtagsschmaus. Neun Bewerber werden deutschlandweit von den kabel eins-Küchenchefs akribisch unter die Lupe genommen. Im Finale muss jeder Koch seinem Top-Favoriten ein perfektes Weihnachtsmenü, bestehend aus Braten, Vor- und Nachspeise zaubern. Auf dem Weg zum Sieg muss allerdings noch eine Hürde genommen werden ...

Alle verfügbaren Folgen