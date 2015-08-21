Auf Seeteufel komm' raus: Wer zaubert Münchens besten Fisch?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 21.08.2015: Auf Seeteufel komm' raus: Wer zaubert Münchens besten Fisch?
44 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 6
Heute macht sich die Jury um Martin Baudrexel auf die Suche nach dem besten Fisch Münchens. Alle drei konkurrierenden Restaurants sind davon überzeugt, dass ihr Fisch den Wettkampf gewinnen wird. Doch können sie auch die kritische Jury überzeugen? Welcher Fisch ist wirklich perfekt? Ins Rennen um den Titel gehen das klassische "Alta Marea", das exotische "Tapagallo" und das Großhändler-Restaurant "Papazof's".