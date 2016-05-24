Berlin sucht den besten KasslerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 24.05.2016: Berlin sucht den besten Kassler
45 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 6
Andreas C. Studer und seine Jury suchen den besten Kassler Berlins. Im Wettbewerb stehen die Lokale „Kantine deluxe“, „Zum grünen Baum“ und das Varieté „Knutschfleck“. Wer überzeugt mit Geschmack, Kreativität und Qualität und darf sich künftig mit dem Titel rühmen? Spannung, Bewertungen und Überraschungen gibt es heute bei „Mein Lokal, Dein Lokal – SPEZIAL“.