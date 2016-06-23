Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 23.06.2016
Die Woche endet spannend - Studi und seine Jury Stefanie und Filipp suchen die beste Spaghetti Bolognese in ganz Berlin. Mit viel italienischer Leidenschaft wird gekocht und serviert, doch gewinnt vielleicht sogar am Ende die vegetarische Variante? Im Rennen um den Goldenen Teller treten das vegane Restaurant "Amaranth", das "Pastarium Berlin" und das "Zefiro" an.

