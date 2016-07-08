Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Der geilste Gyros Kölns! – wer serviert ihn am besten?

Kabel Eins
Folge vom 08.07.2016
Der geilste Gyros Kölns! – wer serviert ihn am besten?

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 08.07.2016: Der geilste Gyros Kölns! – wer serviert ihn am besten?

44 Min.Folge vom 08.07.2016Ab 6

Heute geht es um das beste Gyros Kölns. Im Finale geben sich die beiden griechischen Lokale "Imbissstube bei Dimi" und "Ferkulum" sowie das "Schnellrestaurant Nehring" die Ehre. Wer kann mit seinem Gyros den Fernsehkoch Martin Baudrexel und die Fachjury, bestehend aus Melanie Hauptmanns und Marcus Hannig, überzeugen?

