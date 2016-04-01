Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Königsberger Klopse: Studi nimmt den ostpreußischen Klassiker unter die Lupe

Kabel EinsFolge vom 01.04.2016
Folge vom 01.04.2016: Königsberger Klopse: Studi nimmt den ostpreußischen Klassiker unter die Lupe

45 Min.Folge vom 01.04.2016Ab 6

Heute dreht sich in Berlin alles um die Königsberger Klopse. Ins Rennen gehen das "Café Sonnenschein", "Britzer Seeterrassen" und "Zuhause Delikatessen". Alle drei Gastronomen sagen von sich, dass sie die besten Klopse der Stadt rollen! Die Jury, bestehend aus dem bekannten Fernsehkoch Andreas C. Studer und seinen Juroren Wolfgang de Filippo und Stefanie Hofeditz, finden es für Sie heraus!

