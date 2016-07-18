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Feuer. Fleisch. Frankfurt. Wer liefert das beste Tandoori?

Kabel EinsFolge vom 18.07.2016
Feuer. Fleisch. Frankfurt. Wer liefert das beste Tandoori?

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Folge vom 18.07.2016: Feuer. Fleisch. Frankfurt. Wer liefert das beste Tandoori?

45 Min.Folge vom 18.07.2016Ab 6

Offenes Feuer, Spieße und Fleisch! Andreas C. Studer ist in Frankfurt auf der Suche nach dem besten Tandoori-Gericht der Stadt. Nico aus dem "Bombay Palace", Kulbir vom "Tandoori Taste" und Hardeep im "Diya" glauben an den Sieg - welcher der gestandenen Gastronomen kann den Fernsehkoch und die Juroren überzeugen?

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