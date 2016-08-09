Taste of South America – Feuer, Fleisch, Fiesta!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 09.08.2016: Taste of South America – Feuer, Fleisch, Fiesta!
45 Min.Folge vom 09.08.2016Ab 6
Tanz, Temperament und Tafelspitz am Spieß! Andreas Studer ist in Frankfurt auf der Suche nach der besten südamerikanischen Spezialität. Miguel vom "Papa Peru", Ferdinand aus dem "Latin Palace Chango" und Sergio mit dem "Rodizio Grill" präsentieren ihre Gerichte aus der Heimat - welcher Exot kann den Fernsehkoch und die Juroren überzeugen? Es wird spannend!