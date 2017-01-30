Mike Süsser kürt die feinsten Grillteller-Variationen in DortmundJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 30.01.2017: Mike Süsser kürt die feinsten Grillteller-Variationen in Dortmund
45 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6
Andere Länder andere Sitten - "Mein Lokal, dein Lokal SPEZIAL" in Dortmund, zeigt drei Nationen mit ganz unterschiedlichen Grillteller-Variationen. Die griechische "Taverna zur Mühle", das libanesische Imbissrestaurant "Caracalla" und die gehobene italienische Küche im "Albero Verde" treten gegeneinander an. Genauso unterschiedlich wie die Herkunft der Teilnehmer, sind auch die Grillteller. Wer kann sich den goldenen Teller ergrillen?