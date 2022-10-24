Es geht wieder los: Gummischlangen schlingen und hängend Hangeln Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 1: Es geht wieder los: Gummischlangen schlingen und hängend Hangeln
43 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute mit dabei: Anca (33) und Tom (42), Nicole (45) und Ingo (49) sowie Sophie (29) und Hendrik (31).
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick