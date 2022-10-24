Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Es geht wieder los: Gummischlangen schlingen und hängend Hangeln

SAT.1Staffel 2022Folge 1vom 24.10.2022
Es geht wieder los: Gummischlangen schlingen und hängend Hangeln

Es geht wieder los: Gummischlangen schlingen und hängend Hangeln Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 1: Es geht wieder los: Gummischlangen schlingen und hängend Hangeln

43 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute mit dabei: Anca (33) und Tom (42), Nicole (45) und Ingo (49) sowie Sophie (29) und Hendrik (31).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen