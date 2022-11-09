Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Höchstgebot beim Gummibärensortieren

SAT.1Staffel 2022Folge 13vom 09.11.2022
Höchstgebot beim Gummibärensortieren

Höchstgebot beim Gummibärensortieren Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 13: Höchstgebot beim Gummibärensortieren

43 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Petra (48) und Thomas (52), Ariana (26) und Nick (24) sowie Kevin (33) und Philipp (32).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen