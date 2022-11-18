Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 19vom 18.11.2022
Folge 19: Es geht hoch hinaus beim Highheels stapeln!

43 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Silke (56) und Günter (59), Svenja (30) und Mike (32) sowie Stefanie (32) und Adrian (32).

