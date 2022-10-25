Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann kann

Es wird feucht fröhlich: Weinflaschen entkorken auf Zeit!

SAT.1Staffel 2022Folge 2vom 25.10.2022
Es wird feucht fröhlich: Weinflaschen entkorken auf Zeit!

Es wird feucht fröhlich: Weinflaschen entkorken auf Zeit!Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 2: Es wird feucht fröhlich: Weinflaschen entkorken auf Zeit!

43 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Andrea (59) und Manfred (58), Julia (39) und Nico (42) sowie Jenny (34) und David (29).

