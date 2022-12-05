Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Wer gewinnt den Titel "Powerpaar"?

SAT.1Staffel 2022Folge 21vom 05.12.2022
Wer gewinnt den Titel "Powerpaar"?

Wer gewinnt den Titel "Powerpaar"?Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 21: Wer gewinnt den Titel "Powerpaar"?

43 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Stefanie (30) und Mark (29), Nadine (34) und Philip (37) sowie Bianca (53) und Ingo (50).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen