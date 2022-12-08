Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Dreikäsehoch: Die Männer reiben sich die Finger wund

SAT.1Staffel 2022Folge 24vom 08.12.2022
Dreikäsehoch: Die Männer reiben sich die Finger wund

Dreikäsehoch: Die Männer reiben sich die Finger wundJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 24: Dreikäsehoch: Die Männer reiben sich die Finger wund

43 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Stefanie (32) und Ronny (41), Melanie (44) und Günter (48) sowie Dennis (26) und Kevin (30).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen