Shake it Baby! Zuckersüße Aufgabe für André
Mein Mann kann
Folge 26: Shake it Baby! Zuckersüße Aufgabe für André
43 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Ginger (41) und Thorsten (45), Uta (35) und André (34) sowie Julissa (26) und Adrian (31).
