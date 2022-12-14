Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann kann

SAT.1Staffel 2022Folge 27vom 14.12.2022
42 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Jennifer (38) und André (45), Maritta (51) und Marcel (52) sowie Canan (31) und Murat (34).

SAT.1
