Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Klimmzüge: Die Männer lassen die Muckis spielen

SAT.1Staffel 2022Folge 37vom 13.01.2023
Klimmzüge: Die Männer lassen die Muckis spielen

Klimmzüge: Die Männer lassen die Muckis spielenJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 37: Klimmzüge: Die Männer lassen die Muckis spielen

43 Min.Folge vom 13.01.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Elisa (23) und Ivan (29), Francesca (25) und Joshua (26) sowie Misa (38) und Thorsten (42).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen