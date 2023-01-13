Klimmzüge: Die Männer lassen die Muckis spielenJetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 37: Klimmzüge: Die Männer lassen die Muckis spielen
43 Min.Folge vom 13.01.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Elisa (23) und Ivan (29), Francesca (25) und Joshua (26) sowie Misa (38) und Thorsten (42).
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick