Spieleabend bei "Mein Mann kann"Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 44: Spieleabend bei "Mein Mann kann"
43 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Nina (39) und Richard (40), Klaudia (38) und Patrick (39) sowie Sandra (54) und Horst (62).
