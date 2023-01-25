Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann kann

SAT.1Staffel 2022Folge 44vom 25.01.2023
Folge 44: Spieleabend bei "Mein Mann kann"

43 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Nina (39) und Richard (40), Klaudia (38) und Patrick (39) sowie Sandra (54) und Horst (62).

