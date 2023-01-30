Zitruspresse: Sauer macht lustigJetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 47: Zitruspresse: Sauer macht lustig
43 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Franziska (28) und Joel (30), Isabelle (36) und Peter (37) sowie Vanessa (32) und Eugen (35).
