SAT.1Staffel 2022Folge 48vom 31.01.2023
43 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Victoria (22) und Alexander (25), Alexandra (40) und Michael (40) sowie Simone (42) und Sven (48).

