"Girls Just Want to Have Fun"
Mein Mann kann
Folge 48: "Girls Just Want to Have Fun"
43 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Victoria (22) und Alexander (25), Alexandra (40) und Michael (40) sowie Simone (42) und Sven (48).
