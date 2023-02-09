Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 55vom 09.02.2023
43 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Romana (54) und Carsten (50), Annett (55) und Axel (52) sowie Jacky (29) und Jurij (26).

