sixxStaffel 10Folge 7vom 10.08.2024
42 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 6

Die ehemalige Bachelorette Britt hat endlich die Liebe gefunden und braucht nur noch ein passendes Kleid für den Altar - und das am besten sofort. Braut Shelby hat Schwierigkeiten aufgrund ihrer Körpergröße von über 1,80 Meter das Traumkleid zu finden. Die Profis im Laden wissen jedoch genau, wie sie die Dame glücklich machen können.

