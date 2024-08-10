Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 8vom 10.08.2024
42 Min.
Ab 6

Während Emiliegh ihren Bruder und besten Freund als Berater zum Kleiderkauf mitbringt, kann sich Braut Holly einfach nicht entscheiden, welches Hochzeitskleid sie wählen soll. Auch hier eilt jedoch Hilfe aus der Familie - von Schwester und Tochter.

sixx
