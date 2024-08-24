Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Braut im Doppelpack

sixxStaffel 8Folge 1vom 24.08.2024
Braut im Doppelpack

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 1: Braut im Doppelpack

25 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6

Jenaya und Terinni sind seit vielen Jahren beste Freundinnen. Beide werden kurz nacheinander heiraten und wollen alles zusammen erledigen, auch den Kauf des Brautkleides. Nur leider haben sie sich online in ein- und dasselbe Kleid verliebt. Und auch im Salon findet keine von beiden eine Robe, mit der sie auch glücklich werden könnte. Eine harte Belastungsprobe für die Freundschaft ...

