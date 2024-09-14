Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 11: Wettkampf ums Kleid
24 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6
Rivalen auf dem Spielfeld, Liebende im Privatleben: Die Basketball-Stars Glory Johnson und Brittney Griner wollen ihre Hochzeit auf Hawaii feiern. Glory möchte sich dafür in ein traumhaftes Brautkleid werfen. Braut Mori hat hingegen einen besonders riskanten Plan: Sie möchte vor der Hochzeit noch 20 Kilo abnehmen und zur Motivation das Kleid schon in der kleineren Größe kaufen. Ob das gut geht?
