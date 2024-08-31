Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

sixxStaffel 8Folge 12vom 31.08.2024
Folge vom 31.08.2024Ab 6

Braut Kiara lässt sich ihr Hochzeitskleid von ihrem lieben Opa finanzieren. Der ahnt jedoch nicht, dass seine Enkelin ein Designmodell im Auge hat, welches das vereinbarte Budget sprengt. Braut Talia ist sehr muskulös und schmückt ihren Körper gerne mit Tattoos. Dementsprechend sollte ihr Brautkleid nicht zu klassisch und konservativ aussehen - obwohl sich ihr Ehemann in spe nichts sehnlicher wünscht.

