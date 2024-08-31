Ein Kleid wert Ja zu sagenJetzt kostenlos streamen
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 12: Ein Kleid wert Ja zu sagen
24 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 6
Braut Kiara lässt sich ihr Hochzeitskleid von ihrem lieben Opa finanzieren. Der ahnt jedoch nicht, dass seine Enkelin ein Designmodell im Auge hat, welches das vereinbarte Budget sprengt. Braut Talia ist sehr muskulös und schmückt ihren Körper gerne mit Tattoos. Dementsprechend sollte ihr Brautkleid nicht zu klassisch und konservativ aussehen - obwohl sich ihr Ehemann in spe nichts sehnlicher wünscht.
