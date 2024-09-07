Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 13: Mutter vs. Tochter
25 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 6
Braut Jibrelle will das Ja-Wort erneuern und daraus eine große Party in einem großartigen Kleid machen, in dem sie sich wie Cinderella fühlt. Ihre Mutter wünscht sich jedoch einen Hauch mehr Glamour. Braut Kassie kann ihre Mutter nicht mitentscheiden lassen, denn sie ist bereits verstorben. Deswegen geben sich ihre Freundinnen umso mehr Mühe, diese Lücke zu schließen.
